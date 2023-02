Nouveaux coachs, nouvelles règles: The Voice est de retour !

Heureusement, ce qui fait la force de l’émission, c’est bien souvent son casting, seul élément où toutes les libertés ou presque sont permises. En dehors des talents, qui se renouvellent et surprennent d’année en année, il y a aussi le banc des jurés, celui qui va dynamiser l’émission et lui donner un ton particulier.

Pour cette douzième saison, Vianney et Amel Bent, déjà présents lors de l'édition précédente, s'installent aux côtés de trois "nouveaux" coachs. Jurés de la sixième saison de The Voice Belgique, les rappeurs toulousains Bigflo et Oli inaugurent le premier double fauteuil de l'histoire de The Voice, la plus belle voix. Une présence qui va sans doute redonne un peu de peps au télécrochet… et qui a surtout motivé Zazie, jurée emblématique de l'émission, à faire son retour après cinq ans d'absence dans une saison classique (en 2021, l'artiste française a participé à la version All Stars du télécrochet). "Leur présence apporte un vent de fraîcheur ! C'est une des raisons de ma présence, explique la chanteuse à Télé Loisirs. Je suis revenue pour Bigflo et Oli ! La confrontation entre nos deux générations s'avère drôle. Nous apprenons beaucoup les uns des autres. Quand ils me parlent de Twitch, je crois qu'ils parlent d'un twist."

De nouvelles règles

Entre Zazie, Bigflo et Oli, Amel Bent et Vianney, les talents pourront plus que jamais trouver chaussure à leur pied. Enfin, il faudra d'abord que ces derniers réussissent à se faire remarquer aux auditions à l'aveugle, première épreuve de The Voice, la plus belle voix à la laquelle la production a ajouté une petite dose de piment : le Super Block. Celui-ci pourra être utilisé par un coach pour bloquer un autre coach pendant le débriefing des auditions à l'aveugle. "Une première mondiale" qui "attise la curiosité des autres producteurs de The Voice dans le monde, qui veulent absolument voir les images", a indiqué Pascal Guix, directeur adjoint aux programmes en charge des divertissements chez ITV Studios France, à Puremédias.

L’arrivée d’un super-coach

Lors des Cross-Battles, étape qui se trouve entre les auditions à l'aveugle et les battles, un "super-coach" interviendra le temps d'une soirée pour aider le public à faire son choix avant les grands shows en direct. Ce dernier n'est autre que Mika, autre juré emblématique du télécrochet qui a participé à sept saisons et gagné à deux reprises, avec Kendji Girac en 2014 et avec Whitney Marin en 2019.