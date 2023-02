"The Voice, la plus belle voix": Pourquoi Big Flo et Oli ont accepté de participer au télécrochet de TF1

Six ans plus tard, l'histoire recommence. Pas en Belgique toutefois mais en France. Les frères prennent du galon. Désormais, ce seront près de 5 millions de téléspectateurs qui suivront leurs aventures en tant que coach dans The Voice, la plus belle voix. Et cela aux côtés de trois des plus grands artistes de la chanson française actuelle, à savoir Vianney, Amel Bent et Zazie.

"C'est dur de refuser The Voice", expliquent-ils à la presse avant d'ajouter que la production les avait déjà dans le viseur depuis un bon moment. "On avait des contacts depuis plusieurs années, on se tournait autour et c'est arrivé cette année. C'était un objectif, encore plus depuis que Soprano l'a fait. On se demandait si la production voudrait de nous."

Mais l'ancienne participation du chanteur de Psy 4 de la rime n'est pas la seule raison qui leur a donné envie de participer à The Voice, la plus belle voix. S'ils ont dit "oui", c'est surtout "pour le prestige, pour le kiffe et pour venir apprendre d'autres choses", confient-ils.

Leur but désormais ? Dénicher un grand chanteur ou une grande chanteuse. Et vu le niveau de cette saison, ils pourraient bien voir leur vœu s’exhausser.