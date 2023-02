C'est à cette occasion qu’Oli, coach dans la célèbre émission, a été profondément touché par la prestation d’un participant. Le rappeur a expliqué que la chanson interprétée par Aurélien, “Ave Maria” de Franz Schubert, avait une place particulière dans son cœur : “Tu as choisi la bonne chanson. Je t’avoue que j’ai une émotion, explique-t-il. Dans mon histoire, c’est une chanson un peu particulière pour moi. Je l’écoutais beaucoup avec une amie de mon quartier avec qui je traînais tout le temps. C’est la chanson qu’elle avait demandée à son enterrement. Je ne garde que les bons souvenirs, à chaque fois ça me touche. Merci pour ce moment-là, parce que tu m’as connecté à des trucs personnels sans le savoir et c’est la force de la musique. Bravo.”

À lire aussi

Le chanteur parle de son amie d’enfance qu’il a perdue il y a quelque temps.

Oli ne sera néanmoins pas choisi par Aurélien. C’est Zazie qui raflera la place de coach auprès du participant de 34 ans.