Le parrain du Télévie 2023 est connu : il s'agit de Kendji Girac !

Et selon nos informations exclusives, après Julien Doré (2021) et Pascal Obispo (2022), Kendji Girac aurait accepté de devenir le parrain du prochain Télévie dont la soirée de clôture aura lieu le 22 avril sur RTL-TVI. Un parrain idéal, sachant que le chanteur vient de sortir un single/clip “Encore”, en featuring avec son acolyte de The Voice, Florent Pagny, qui se remet tout doucement de son cancer du poumon. Ce titre touchant est extrait de son dernier et 5e album L’école de la vie. “On en parlait depuis deux ou trois ans. Pour moi, c’était un rêve… et il a accepté, a confié Kendji dans les colonnes de Nous Deux. On a enregistré le titre quand il allait déjà beaucoup mieux. Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas chanté et l’on retrouve intacte la puissance de sa voix”.

D’ici le 22 avril, de nombreuses activités auront lieu comme le retour sur scène des personnalités de la chaîne privée qui reprendront cette année des sketches cultes de Florence Foresti ou encore Gad Elmaleh.