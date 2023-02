"Les meilleurs danseurs de Belgique, c'est vous!": voici les tout premiers gagnants de The Dancer Belgique!

À lire aussi

Après le vote du public sur le plateau durant les auditions et les demi-finales, ce sont les téléspectateurs qui ont eu le dernier mot cette fois-ci. Exit The Movement Theory et Nadine Baboy (coachés par Laurien Decibel) dans un premier temps. Qui, entre l'énergie des Yukas (une chorégraphie frissonnante de guerrières entre 13 et 15 ans sur L'enfer de Stromae), la complicité incroyable du duo Fusion (que ce soit sous la pluie ou la neige sur le titre Frozen de Madonna!) ou encore la danse touchante de William? Fusion, évidemment et méritoirement au vu de leur fusion, justement, dans leur danse et tout au long de leur parcours. "C'est un rêve qui se réalise, merci pour cet honneur que vous nous faites!" ont-ils déclaré à chaud. Le duo Pilou et Salena remporte donc le titre de meilleurs danseurs de Belgique grâce notamment à leur coach et gagnant de Danse avec les stars Agustin Galiana qui avait crié haut et fort (au point de presque casser le mobilier du plateau de la RTBF): "Les meilleurs danseurs de Belgique, c'est vous!"

La première finale de The Dancer Belgique a aussi connu une surprise: l'annonce du tout premier Palais 12 pour Loic Nottet, guest de l'émission présenté par Sara De Paduwa et Ivan, le 17 février 2024.

