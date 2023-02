Un célèbre juré de "Top Chef" perd une étoile Michelin : “J’avoue, j’ai eu quelques larmes”

Ce mardi matin, ce dernier a fait part de sa déception. “Mon ego en prend un coup”, a-t-il admis sur BFM TV. L’ancien coach de Top Chef avait obtenu cette prestigieuse distinction il y a plus de 20 ans. “C’est un moment du restaurant qui est difficile à vivre. Il y a des gens qui me soutiennent, qui m’aiment, ce n’est pas Michelin qui va changer ça. Hier j’avoue j’ai eu quelques larmes”, a-t-il surenchéri.

Pour lui, la violence de l’annonce est à remettre en question. “Je crois que c’est la première année qu’ils font un communiqué de presse pour annoncer les pertes, c’est montrer du doigt ceux qui tombent, c’est très dur à accepter”, explique-t-il.

Forcément, Michel Sarran a du mal à comprendre ce choix. “Le patron du guide m’a simplement dit qu’on pouvait prendre contact avec les inspecteurs pour qu’ils expliquent. C’est un peu dur, vous ne savez pas trop pourquoi et on fait avec”, ajoute le chef toulousain.

Pas question pour l’énergique cuisinier de se laisser aller. Pour lui, l’important reste sa clientèle. “Michelin n’a jamais été ma ligne de conduite, je ne travaille pas pour Michelin mais pour les gens qui viennent tous les jours. Ces gens-là, je continuerai à tout faire pour qu’ils soient satisfaits et qu’ils aient envie de revenir.”

Surtout, Michel Sarran pense à l’avenir : “Dès l’annonce, j’ai appelé tout de suite ma cheffe de cuisine et mon directeur de salle qui étaient extrêmement peinés pour leur enlever une part de responsabilité. Maintenant, on fait attention, on travaille sur de nouveaux plats, de la nouvelle vaisselle, ce travail-là il ne faut pas qu’il soit anéanti par cette décision. Je vais discuter avec tout le monde pour les remotiver.”