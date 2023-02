”Je suis le dindon de la farce dans l’histoire” : Un Belge déjà éliminé de “Koh-Lanta”

L’arrivée du talisman dans l’équipe sème le doute chez les Rouges et en particulier chez Alexandre. “Je suis mitigé. […] Ça peut mettre le bazar chez nous”, dit-il à la caméra. “J’espère que Rudy ne me mettra pas des bâtons dans les roues pour faire ce coup-là. (protéger Helena, Ndlr.).”

De leur côté, les Jaunes n’ont pas le moral après deux défaites d’affilée. Benjamin, le marin de la bande, est terriblement déçu d’être passé à côté du kit de pêche, lui qui est habitué à chasser le poisson chaque matin à Marseille. Heureusement, une petite victoire vient illuminer leur journée. Ensemble, ils réussissent à faire le feu. Ils cuisent alors du pangasius mais à la suite semblent faire une réaction allergique au poisson. “C’est une leçon pour les Jaunes. Il faut toujours être sûr de ce que l’on mange”, dit Denis Brogniart en voix off. Le lendemain matin, personne n’est en forme. Tous sont affaiblis et fatigués. “J’ai l’impression d’être au ralenti”, dit Gilles. “À la maison, je tape la mouche mais ici je l’aurais bien mangée.”

”C’est la loi des séries…”

Lors de la deuxième épreuve d’immunité, le totem est remis en jeu. L’objectif de l’épreuve ? Réussir à embraser sa vasque avant l’équipe adverse. Pour cela, les aventuriers doivent aller chercher le feu, le transmettre à la torche et faire monter cette dernière petit à petit jusqu’à la vasque grâce à des pièces en bois. Encore une fois, Élodie tire la boule noire et ne participe pas à l’épreuve. “C’est la loi des séries si fréquemment rencontrée sur Koh-Lanta”, lance Denis Brogniart.

L’absence d’Élodie a-t-elle affaibli l’équipe des Rouges ? La tribu portée par Helena passe, cette fois-ci, à côté de la victoire. La tendance s’inverse sur l’épreuve d’immunité. Les Jaunes repartent avec le totem. “Je suis vraiment fier de l’équipe”, dit Nicolas avec le sourire. “C’était une raclée”, ajoute Alexandre avant de se faire recadrer par Rudy, détenteur du talisman chez les Rouges. “C’est une petite vacance, un amuse-gueule. Ne vous habituez pas”, met-il en garde.

Chez les Rouges la tension monte. Contre qui faut-il voter ? Doyen de la saison, Emin sent clairement qu’il se trouve dans le viseur de plus d’un aventurier et se met à la recherche d’un collier d’immunité. Mais, un clan semble vouloir éliminer Helena, trop directive pour certains. “Si je n’ai pas de collier ce soir, c’est moi qui prends la navette spatiale et qui vais sur la lune”, lance Emin. Heureusement, à force de chercher, le Belge trouve un double vote. “Cette arme stratégique, c’est pour ma femme, ma fille et mon fils”, dit-il ému. Il fait part de sa trouvaille à Rudy en espérant trouver en lui un précieux allié.

”J’ai été embarqué dans une certaine stratégie qui n’a pas abouti”

Une fois au conseil, les âmes de stratège se dévoilent. “J’adore les stratégies. […] Je fais en sorte que ça aille toujours dans mon sens”, lance Rudy plutôt sûr de lui. L’aventurier décide de garder le talisman pour lui.

Au dépouillement des votes, Emin s’aperçoit que tous les aventuriers ont voté contre lui. Les seuls votes contre une autre personne sont les siens et visent Christine qu’il pense instigatrice de son départ. “J’ai été embarqué dans une certaine stratégie qui n’a pas abouti, déclare Emin face aux aventuriers et à Denis Brogniart. Il y avait une stratégie mise en place pour éliminer Helena. […] J’étais plutôt le dindon de la farce de l’histoire.”

Face caméras, le directeur opérationnel de Brussels Expo ne cache pas sa déception. “[…] Ça fait 20 ans que je m’inscris à Koh-Lanta. Évidemment, j’aurais voulu partir plus tard”, dit-il avant de conclure : “Ce que je retiens de cette aventure ? C’est qu’elle est très très très dure !”