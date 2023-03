Affaire Pierre Palmade : Muriel Robin lynchée sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna pousse un coup de gueule

Si selon plusieurs rumeurs Pierre Palmade ne souhaiterait plus voir l’actrice après avoir eu une grosse dispute à l’hôpital, cette dernière ne s’est toujours pas exprimée publiquement sur l’affaire. Un silence qui est vivement critiqué sur les réseaux sociaux. De fait, récemment Muriel Robin a partagé sur Twitter la bande-annonce de son dernier film, La chambre des merveilles de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy. Néanmoins, l’actrice n’aura pas obtenu les réactions espérées, puisque les internautes ont surtout profité de l’occasion pour critiquer son attitude face au scandale dans lequel se trouve aujourd’hui son ami.

”Vous avez laissé tomber votre ami au moment où il est dans la merde, honte à vous !”,“Merci Muriel de soutenir Pierre Palmade ! Il va avoir besoin de véritables amis…”, “Les amis c’est dans les bons et les mauvais moments. Sinon c’est trop facile”, peut-on notamment lire dans les commentaires. Un déferlement de colère qui a poussé Cyril Hanouna, ami de Muriel Robin, à pousser un coup de gueule et à prendre sa défense sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 1 er mars.

"Muriel elle n'a rien pu faire (...) Elle est très touchée"



Pierre Palmade : Lynchée sur les réseaux sociaux pour son silence, Muriel Robin doit-elle s’exprimer ? #TPMP pic.twitter.com/aXOs2nqnxL — TPMP (@TPMP) March 1, 2023

”Muriel Robin, à un moment elle aime son ami mais elle peut plus pardonner, à un moment voilà. Là, elle est dans un truc où elle est comme nous tous ici, on aimait beaucoup Pierre Palmade, on avait tous envie de l’aider, mais à un moment... C’était une amitié fusionnelle de 35 ans qui a volé en éclat”, explique l’animateur avant de poursuivre. “Elle a tout essayé pour le sortir de ses addictions. Ils avaient même fait des réunions avec des proches, avec Pierre Palmade. Ils avaient fait des réunions pour l’obliger à partir en cure, pour l’obliger à se soigner, parce qu’ils avaient peur pour lui, ils avaient peur qu’arrive un drame […] Muriel elle n’a rien pu faire.”

Cyril Hanouna a ensuite conclu son laïus en affirmant que le silence de Muriel Robin était tout à fait légitime et normal. “Elle est très touchée moralement, Muriel Robin, que j’embrasse, parce qu’elle n’a rien à voir là-dedans et quand je vois sur les réseaux sociaux, des gens qui s’attaquent à elle, qui la mettent dans une sauce dans laquelle elle n’est pas du tout, ça me rend fou, je trouve, c’est inadmissible, ça me dégoûte. Et je vous le redis: Muriel pensait à son ami, et elle a maintes et maintes fois organisé des réunions pour lui dire, 'Pierre ça va être un drame il faut que tu nous écoutes'; à un moment elle ne peut pas être à sa place. Elle n’a pas envie de s’exprimer parce qu’elle est extrêmement touchée […] elle pense aux victimes […] c’est de la décence, la priorité ce n’est pas qu’elle s’exprime, c’est que la famille aille mieux”.