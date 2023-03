Tandis que se lançait la deuxième salve d’auditions à l’aveugle de cette douzième saison de The Voice, ce candidat a choisi une belle prise de risque : reprendre la chanson du duo de rappeurs. Et pas n’importe laquelle : il a décidé de chanter “Salope”, un morceau abordant le thème difficile de la prostitution.

Les frères toulousains ont été saisis par l’émotion après la reprise et, tandis que Biglfo essuyait ses larmes, Oli a salué le talent du candidat : “Wahou. Bravo. Tu as ému Flo qui fait toujours le beau et qui est toujours en mode clown. C’est rare, ça fait trop plaisir” commence-t-il, rieur. “Bravo mec. Vraiment super ému. Je ressens l’émotion de Flo aussi, on est super touchés. C’était un super moment. Vraiment”. Bigflo a ensuite félicité Elio à son tour : “Je trouve qu’il faut beaucoup de courage pour venir avec un morceau comme ça. Quand c’est mes propres sons, je suis encore plus critique parce que j’ai l’impression qu’on s’attaque à un de mes bébés. En général, c’est rare de m’avoir sur un son à moi. Tu l’as dit avec une sorte d’urgence, de rage, que nous on n’a pas mis dans le texte. Donc déjà merci pour l’honneur que tu nous fais de la chanter à The Voice”.

Même Vianney a confié avoir été chamboulé par la reprise d’Elio, qui a qualifié le morceau de “pépite” du répertoire de Bigflo et Oli.

Bien que Zazie se soit également retournée pour contempler la prestation du candidat, c’est évidemment le duo de rappeurs qui a été choisi par Elio.