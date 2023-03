Pris par l’émotion, un père était à la limite du malaise dans “The Voice, la plus belle voix”

Voyant l’intérêt que son fils a suscité sur le plateau, le père de Micha, ému, a manqué de s’évanouir en coulisses. Heureusement, Nikos Aliagas était présent pour le rattraper à temps. “Ça va papa ?”, lui demande le présentateur en le voyant s’accroupir au sol, le visage en pleurs dans les mains. Quelques instants plus tard, l’homme avait repris ses esprits et était à nouveau debout pour écouter les arguments des jurés de The Voice.

À la fin de son audition à l’aveugle, Micha se présente à Amel Bent, Vianney, Zazie et Big Flo et Oli. “Presque toute ma famille chante, commence-t-il. Cette chanson signifie beaucoup pour moi. Je trouve que les paroles sont incroyables. Le message est incroyable. Cynthia, la dame qui chante la chanson, elle montre une sorte de puissance à elle-même. À l’époque où s’est déroulé le film Harriet, on n’était pas du tout mis en valeur. Quand je dis “on”, c’est nous les Noirs, bien sûr. C’était l’époque où il y avait l’esclavage. Elle se rebelle contre tous ceux qui l’oppriment. Pour moi, c’est vraiment incroyable de sortir du lot et de se dire on va lever le poing en l’air et avancer. On va regarder vers l’avenir et dire 'non, on ne peut pas continuer comme ça'.”

”Je suis bouleversée”

Les quatre coachs sont sous le charme. “Moi, je suis bouleversée par ce que t’as fait. Et je ressens aussi le pourquoi donc voilà. Merci pour ce très grand moment”, lance Amel Bent. “T’as la grâce. Il y a un côté limite un peu mystique, poursuit Zazie. C’est comme si t’étais chargé d’un message pour plein d’autres gens. […] Je ne connaissais pas cette chanson mais j’avais l’impression que c’était la tienne, que c’était toi qui l’avais composée parce que t’y as mis toutes les fibres de ta peau. Il y avait du style à 17 ans, de la maturité. D’où ça sort si ça ne sort pas aussi de l’âme des autres. […] Tu peux faire des ponts avec les hommes et ça, c’est rare.” Finalement, c’est l’équipe d’Amel Bent que Micha a souhaité rejoindre. À la plus grande joie de l’interprète de Viser la lune.

Cette qualification est une belle victoire pour le lycéen qui explique à Télé Loisirs le chemin difficile qu’il a dû parcourir pour arriver à The Voice, la plus belle voix. “Quand je dis que ça n’a pas été facile d’arriver jusqu’ici, c’est que voilà, financièrement ce n’est pas incroyable. Pour les auditions à l’aveugle, il a fallu gérer les billets d’avion, et ça a été un peu compliqué. On a dû faire des petits sacrifices… Et je suis là maintenant”, explique-t-il. “J’avais ouvert une cagnotte pour récolter un peu d’argent. J’ai fait une cagnotte, mais je ne l’ai pas trop partagée non plus parce que je voulais un peu de confidentialité. Je l’ai partagée avec des gens assez proches.”