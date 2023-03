Philippe Etchebest veut remettre l'église au milieu du village dans Top Chef : "Ne nous prenez pas pour des voleurs !"

À lire aussi

En ce qui concerne justement les nouvelles thématiques, et en particulier celle qui marie gastronomie et économie, Philippe Etchebest tient à "remettre l'église au centre de village". " Il ne faut pas faire d'amalgames. Dans Top Chef, on a demandé aux candidats de sortir un plat gastronomique à moindre coût. Ce n'est pas représentatif de la réalité des restaurants. Dans Top Chef, on s'arrête juste au produit. Dans la vraie vie, on tient en compte tout ce qu'il y a derrière comme les coûts fixes, les investissements et la main-d'œuvre. Il ne faut pas penser qu'on est des voleurs ou qu'on entube les gens parce qu'on propose des plats plus chers dans nos restaurants. Je le précise parce que les raccourcis font parfois peur. "

"Je cherche la diversité et la jeunesse"

Chaque saison, le niveau des candidats surprend davantage le chef. " Ils arrivent plus aguerris à chaque fois parce qu'ils suivent Top Chef depuis des années et ils sont préparés, affûtés ", dit-il avant d'expliquer comment il choisit les candidats qui feront partie de sa brigade bleue. "C'est compliqué de choisir suite à la première épreuve parce qu'ils n'ont pas encore les automatismes de la compétition. Ils peuvent se louper alors qu'ils ont un gros potentiel. Moi, personnellement, j'y vais au feeling. Je ne cherche pas à avoir un candidat dont la cuisine se rapproche de la mienne. Je cherche la diversité et la jeunesse. C'est ce que reflètent souvent mes brigades. J'ai toujours aimé avoir de jeunes candidats parce que j'adore former et transmettre. Pour moi, c'est un challenge dans le challenge. "