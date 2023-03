La comédienne Marie-Christine Adam affirme être obligée de continuer à travailler : “Ma retraite n’atteint pas 2000 euros, je n’arrive pas à vivre”

Marie-Christine Adam affirme ne pas chercher à se plaindre, mais explique que continuer à travailler pour elle est une nécessité. “Avec 2.000 euros, je n’arrive pas à vivre. J’ai mis de l’argent de côté, j’ai fait mon petit bas de laine. Et puis je continue de travailler. Je fais des publicités. Ça paye beaucoup moins qu’avant. L’âge d’or de la pub, c’est fini !”

La comédienne est ensuite revenue brièvement sur le déroulement de la série à succès Sous le soleil, dans laquelle elle interprétait le rôle de Blandine. “Oui, bien sûr, il y avait des tensions. Oui, bien sûr, il y avait des histoires. C’est toujours très compliqué de mettre des gens ensemble pour qu’ils travaillent”, a-t-elle reconnu avant de poursuivre. “Les egos se frottent. Si on ne fait pas un travail personnel, on ne peut pas avancer. À l’époque, j’étais déjà un peu plus âgée. J’avais pris un peu de hauteur par rapport à tout ça. […] C’était ridicule. Tout était une question d’ego finalement”, a-t-elle notamment affirmé.