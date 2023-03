Dans le dernier épisode diffusé sur TF1, les deux aventuriers ont été surpris en train de se faire un câlin dans les bras l'un de l'autre.

Cela a d'ailleurs amusé leurs coéquipiers: “Il est bien là! Il y a différentes techniques pour se réchauffer. C’est ça aussi la survie. C’est être capable de se tenir chaud dans n’importe quelle situation. C’est ce que l’on applique. C’est très important le chauffage", commentait Nicolas.

Effectivement, c'était une manière de se chauffer. Tania l'a confirmé au cours d'une séance de questions/réponses sur son compte Instagram. Elle a coupé court aux rumeurs de couple avec Benjamin, expliquant qu'il s'agissait d'une technique pour se réchauffer. “Je suis une frileuse, j’ai le syndrome de Raynaud, donc une mauvaise circulation dans les extrémités des membres, ce qui m’a énormément handicapé sur ‘Koh-Lanta’ pendant les nuits. Mais heureusement que la chaleur humaine existe!”, commente-t-elle.

Elle a également révélé qu'avant de composer les deux équipes, elle avait fait pareil avec Rudy et Esteban. Mais ceux-ci ont rejoint l'équipe rouge. Tania s'est donc retrouvée seule. “Heureusement que Benjamin était là, car c’était le seul à me parler en ce début d’aventure. Sinon, je serais morte de froid sur le camp. Merci à lui, car je ne me voyais pas coller Quentin ou Frédéric qui ne m’adressaient pas la parole", expliquait-elle encore.