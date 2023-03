”Je sens beaucoup d’injustice” : Élodie explose dans “Koh-Lanta : Le Feu Sacré”

Chez les jaunes, la nonchalance et l’inaction de Tania et Benjamin agacent leurs camarades. “Ils sont en vacances. Bientôt, il faudra leur donner une tututte et un doudou pour dormir”, lance Clémence. “Ce ne sont pas les plus vaillants sur le camp.” Grâce partage ce sentiment. “Ils me font penser à des gamins, dit-elle. Pour Benjamin, il ne manquerait plus que le portable, l’oreiller et puis un matelas. Il serait peut-être capable de rester toute la journée dans son lit.” Se sentant en danger, Tania et Benjamin se mettent à chercher de la nourriture et reviennent avec de quoi faire une belle soupe de crustacés. Un apport qui redore un peu leur image.

Deux victoires pour les Jaunes

Le jeu de confort est une épreuve d’équilibre qui permettra aux gagnants de gagner 3 kg de riz et de partager le quotidien de ceux qui le plantent et le récoltent. Pour y arriver, un aventurier de chaque équipe devra réussir à passer de plateforme en plateforme grâce au soutien de ses camarades qui se trouvent dans l’eau. Objectif : être la première équipe complète à se trouver en haut d’une grande plateforme. Mais attention, une fois tombé dans l’eau, l’aventurier doit repartir du point de départ. Chez les Jaunes, c’est Grâce qui s’y colle. Chez les Rouges, Martin. La compétition est serrée mais c’est finalement les Jaunes qui remportent la victoire. Rudy perd donc son talisman et choisit de le transmettre à Tania, membre de l’équipe adverse. “Je la sens un peu plus en difficulté”, se justifie-t-il.

C’est le doublé gagnant pour les Jaunes qui remportent également l’épreuve d’immunité. Cette dernière consiste à reconstituer une pieuvre à l’aide de 11 cordes. “Il y a une désorganisation totale de notre équipe. On n’arrive pas à se mettre d’accord”, lance Martin, déçu de voir les Jaunes repartir avec le totem.

Coup de pression pour Élodie

Sur le camp des Rouges, Élodie, qui a tiré trois boules noires consécutives et qui n’a donc pas pu montrer l’étendue de ses compétences, se sent en danger. “Je sens beaucoup d’injustice. Ils ne savent pas du tout ce que je vaux. […] Je suis sur la sellette”, dit-elle avant de s’énerver devant ses coéquipiers. “Elo, tu y es pour rien dans cette histoire”, la rassure Martin. Mais rien n’y fait. La Belge pense que les autres Rouges parlent sur son dos. “J’entends ce que vous dites, j’ai de très bonnes oreilles”, leur dit-elle en partant chercher un collier d’immunité.

Son comportement agace ses camarades et en particulier Martin. “Elle ramène tout à elle de façon très négative. C’est vrai que ça pèse un peu sur le camp”, dit l’aventurier. Mais Rudy et Alexandre sont aussi dans le viseur.

En visite sur le camp des Rouges, Tania doit choisir à qui remettre le fameux talisman. La Jaune a toutefois été briefée par ses coéquipiers : Si elle utilise son arme pour protéger Rudy alors elle se tire “une balle dans le pied” et sera “la prochaine éliminée”. “C’est la pire aventurière qui pouvait nous représenter”, ajoute Clémence.

”Trop stratège dès le début”

Au Conseil, Élodie fait part de son sentiment à Denis Brogniart. “Je me sentais un peu exclue au sein de mon équipe aujourd’hui”, confie-t-elle avant d’ajouter ne bénéficier d'“aucun soutien”. Selon Rudy, la Belge est “trop émotive” et “trop négative”.

Pour éviter d’être éliminée par son équipe, Tania choisit de ne pas protéger Rudy et cède son talisman à Christine, aventurière rouge qui n’est absolument pas en danger. Denis Brogniart procède ensuite au dépouillement. Avec quatre votes contre lui, Alexandre, est éliminé. “Votre sentence est irrévocable”, déclare le présentateur en éteignant le flambeau du candidat. “J’ai peut-être été trop stratège dès le début”, conclut Alexandre.