Laurent Ruquier bientôt sur une nouvelle chaîne ?

Plusieurs éléments laissent à penser que la rumeur n’est pas dénuée de fondements. Sur France 2 tout d’abord, Laurent Ruquier a perdu de sa superbe. Il y a eu son clash avec son ex-productrice Catherine Bramt, puis il a quitté la co-présentation de On est en direct qu’il présentait avec Léa Salame dans la case horaire d’On n’est pas couché. Depuis, c’est elle qui occupe ce créneau avec Quelle époque. Enfin, il a connu un échec sévère avec son prime Hier, aujourd’hui et demain qui n’a connu qu’un numéro et à peine 1,1 million de téléspectateurs.

Plus qu’un pied chez M6

Pourquoi M6 ? Parce qu’il a déjà plus qu’un pied dans la maison. Laurent Ruquier anime Les Grosses Têtes sur RTL, radio qui, en France, appartient au groupe M6. Depuis le mois d’octobre 2022, il présente aussi chaque mercredi, en seconde partie de soirée, l’émission culturelle Club Première sur la chaîne Paris Première, autre entité de M6.

Ceci étant dit, Laurent Ruquier conserve des rendez-vous sur France. Il y a Les enfants de la télé le dimanche, mais aussi des primes ponctuels. Il pourrait donc aussi choisir de continuer à travailler sur France 2 comme sur M6, chose qu’il a déjà faite en 2005-2006 quand il animait Ça balance à Paris sur M6 et On a tout essayé sur le service public. En septembre dernier, il reconnaissait cependant que rebondir sur une autre chaîne après “l’affaire” On est en direct était une option qu’il envisageait. Il avait été démarché par Cyril Hanouna pour rejoindre C8. “Ça aurait pu se faire mais je pense que ça ne s’est pas fait faute de budget”, avait-il expliqué.