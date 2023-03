ABXplore a fait des étincelles en février

Fanfaronnade ? Pas du tout, les chiffres du CIM l’attestent. Sur les 4 ans et plus, elle s’adjuge 2,29 % de part de marché. C’est inédit. Et sur sa cible commerciale, à savoir les 18-54 ans, comprenez la personne en charge des achats du ménage, c’est encore mieux. ABXplore affiche 3,8 % de part de marché. Soit plus que Club RTL qui en a 3,56 % sur la même cible.

Sur les cinq derniers mois, ABXplore a aussi devancé Plug RTL sur deux cibles.

Une ombre au tableau

Ce qui explique ce succès ? Les programmes phares, souligne la chaîne. En particulier, le catch proposé le mercredi et le samedi. Il draine de plus en plus de téléspectateurs. Mais d’autres rendez-vous ne sont pas en reste. C’est le cas des primes, qu’il s’agisse de Wheeler Dealers France, du Meilleur forgeron, des As du remorquage, de Ghost Hunters ou d’Alien Theory, ils ont tous fait le plein. Autant de concepts originaux qui permettent à ABXplore de se démarquer de la concurrence et qui font manifestement mouche dans un contexte économique, social et international qui incite à tout sauf à la fête.

Du côté de la direction, bien évidemment, on se félicite des records d’audience enregistrés. Philippe Zrihen les attribue à “une ligne éditoriale originale qui, non contente d’avoir trouvé sa place dans le paysage audiovisuel, semble même faire aujourd’hui des émules”. Il va de soi qu’il entend bien poursuivre sur cette lancée.

Nos confrères de L’Avenir épinglent cependant une ombre au tableau : la rétrogradation de la chaîne dans l’ordre d’apparition chez les clients de VOO depuis le mois de février. Elle est passée de la 16e à la… 87e position. Autant dire qu’elle est désormais perdue très très loin. Faut-il rappeler combien il est précieux pour les chaînes de faire partie des 20 premiers programmes proposés ? Bien souvent, le public ne s’aventure pas au-delà avec sa zappette.

Chez Proximus, ABXplore occupe le canal 21.