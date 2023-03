La guerre des JT fait rage en Belgique: qui de la RTBF ou de RTL-TVI s'impose sur nos écrans?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis le 21 janvier dernier, Le 19.30 de La Une s’impose tous les samedis sans exception avec parfois 70.000 téléspectateurs de plus que la concurrence. Le 4 février dernier, Le 19 h 30 a, en effet, rassemblé 451.530 fidèles, selon le CIM, contre 380.999 pour le RTL Info 19 heures. Le leadership de RTL-TVI s’est également effacé le temps de deux dimanches, cette année, à savoir les 15 janvier et 5 mars derniers.

Contacté par nos soins, Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information et des sports de la RTBF, réagit à cette place au sommet du podium. “Tout cela est dû au travail important mené tout au long de la semaine mais également le week-end par les équipes, les éditeurs et les présentateurs, déclare-t-il. Le JT de la RTBF est un journal de découverte, pas un journal miroir. Il est également ancré dans nos régions. S’il fonctionne bien, c’est également grâce aux capacités de direct qu’il propose. Des journalistes sont régulièrement envoyés sur le terrain pour être au plus proches de l’actualité et de ce que les gens vivent.”

Selon le responsable, cela passe aussi par “les séquences magazines qui ouvrent des perspectives sur demain”. Présentateur des JT du week-end en alternance avec Mariam Alard, Laurent Mathieu revient sur la force des marques développées dans les éditions du samedi et du dimanche. “On essaye de créer des rendez-vous avec des séquences comme C’était il y a le samedi mais également Un œil sur la Flandre et Un œil sur demain le dimanche”. L’objectif ? Donner une identité forte aux JT du week-end”, explique le journaliste.

Laurent Mathieu, présentateur des JT du week-end de la RTBF en alternance avec Mariam Alard. ©MARTIN GODFROID

À noter également qu’On n’est pas pigeons, programme diffusé juste avant le 19 h 30, rassemble toujours moins de téléspectateurs en semaine que le Septante et un, son concurrent direct sur la même case. Le samedi, par contre, c’est La Une draine davantage de fidèles devant Animaux à adopter, programme qui amène au JT.

RTL reste serein

L’arrivée de Michael Miraglia, nouveau présentateur des éditions du week-end de RTL Info, et le changement de décor du JT de la chaîne privée en auraient-ils déstabilisé certains fidèles du RTL Info et fait gagner des téléspectateurs à la RTBF ? “Il est trop tôt pour dire ce genre de choses, déclare Jean-Pierre Jacqmin. Je regarde tellement nos journaux que je ne regarde pas vraiment ce que font les autres. Mais, je pense qu’on s’enrichit les uns les autres. Je leur souhaite bonne chance pour la suite tout en espérant qu’on sera quand même plus chanceux !”

De son côté, Philippe Roussel, directeur de l’information de RTL Belgium, se dit “satisfait” des chiffres d’audience du RTL Info et souhaite rappeler que le RTL Info 19 heures est leader tous les autres jours de la semaine. A contrario, le RTL Info 13 heures rassemble, lui, moins de téléspectateurs que l’édition de la mi-journée de la RTBF et cela depuis plusieurs années.

”Il n’y a pas vraiment de comparatif à faire. Au final, ce ne sont pas les audiences qui comptent mais l’adhésion du public à l’information qu’on donne, que ce soit au JT, en radio ou sur la plateforme digitale”, explique Jean-Pierre Jacqmin. “Nous nous devons d’apporter une information rigoureuse, solide, impertinente et sans œillère. Et cela vers tous les publics.”

Les gros chantiers en vue

En 2025, les équipes de la RTBF bénéficieront d’un bâtiment neuf. Un grand changement qui impliquera l’arrivée de “nouveaux studios et de nouveaux éléments”, annonce Jean-Pierre Jacqmin. “Mais ce n’est pas pour autant qu’on va se reposer d’ici-là. Nous avons retravaillé la séquence intitulée “Le Scan” et améliorer, au cours de l’été dernier, nos graphiques visuels. Il y a aura toute une série d’autres séquences qui pourront apparaître.”

Si des experts sont régulièrement invités sur le plateau pour décrypter et analyser l’actualité, force est de constater que les invités culturels, eux, sont toujours moins nombreux que sur le plateau du RTL Info. Explication ? “Nous faisons en moyenne pas loin de 1000 séquences culturelles par an dans le JT de la RTBF. La culture est donc bien présente. C’est un format dans lequel on aime raconte l’histoire, montrer les œuvres, le patrimoine ou encore les artistes sur scène, explique Jean-Pierre Jacqmin. Nous mettons plutôt l’action sur des séquences, des reportages culturels ou des événements. On préfère se déplacer vers un invité et pas l’inverse. Mais, ce n’est pas un choix définitif. Cela peut changer avec le temps. Nous avons aussi beaucoup d’autres émissions qui peuvent accueillir des invités appartenant au monde de la culture.”