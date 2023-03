”Tout a commencé par un pet alors, morale de l’histoire : pétez les gars !”: Shauna Dewit, star de TikTok, présente son émission télé

”J’ai failli tuer Shauna”

Les influenceurs et créateurs de contenus étant un métier qui attire de plus en plus de jeunes, la jeune bruxelloise déjantée de 24 ans a eu carte blanche pour sa première émission télé où elle part à la découverte du quotidien de ces influenceurs belges au parcours atypiques. “C’était génial de passer une journée entière avec Shauna et surtout ouvrir mon cœur à elle, c’était une expérience incroyable, nous confie David Rodriguez, suivi par plus d’un million de personnes sur Instagram et 8 millions sur TikTok ! J’ai raconté ce qui se passe surtout derrière les réseaux, comment on se sent, ce qui est chouette ou non et ce qu’on peut gagner ou non. “J’ai peut-être failli tuer Shauna durant l’émission car je suis très à fond dans tout ce qui est compétition et je voulais gagner notre défi karting et… du coup, je m’en veux.”

À côté de David Rodriguez, Shauna Dewit fait découvrir les parcours -tout en déconnant et réalisant des défis avec eux- de l’humoriste PE, du gamer Lemed (super malade sur le tournage “mais ça ne se voit pas” rassure-t-il), de l’influenceuse Zoé Galliaerdt, du cuisinier baba cool Whoogys (drôle et aux astuces recettes pour tous) ou encore l’influenceuse mode Milkywaysblueyes.

Et ce ne sont pas ses camarades de l’émission les Traîtres sur RTL-TVi qui diront le contraire sur “la belle évolution de Shauna” en passant des réseaux sociaux à un autre petit écran. “Les réseaux sociaux et la télévision sont complémentaires, assurent Malik et Manzul Akhmedov, anciens participants de Ninja Warrior et animateurs de l’émission Bouge à la maison. C’est un lieu où les fans peuvent, entre guillemets, nous retrouver et voir un peu comment on partage nos vies. Et c’est grâce aux réseaux sociaux qu’on est à la télévision maintenant. D’abord avec notre émission Bouge à la maison, puis Les Traitres et on en espère d’autres (sourire) !”