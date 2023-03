Theo Francken, Jacqueline Galant, François Gemenne,... : autour de Martin Buxant, les "Piliers de comptoir" débarquent sur LN24

Vous ne savez plus quoi faire le dimanche soir ? Il pleut et vous avez fini tout Netflix ? Ça tombe bien, LN24 a quelque chose de tout nouveau tout chaud à vous proposer. Un apéro et une émission en direct. Ça s’appelle "Les Piliers de Comptoir " et c’est de 18h30 a 20h, chaque dimanche.