Clara Luciani sur son enfance : "J’étais le vilain petit canard"

Si l’artiste de 30 ans confie avoir passé une enfance heureuse entourée de ses proches, elle ne nie pas avoir toujours été contrariée par ses complexes. Trop grande, voix trop grave, pas belle, Clara Luciani se trouve tous les défauts et était régulièrement moquée par ses camarades de classe. "J’étais le vilain petit canard", raconte-t-elle. "Déjà parce que j’étais très grande. À 8 ans, je mesurais 1,73 mètre. Il y a des élèves qui me mettaient des punaises sur ma chaise, me jetaient des cailloux dans la cour et découpaient des cartouches d’encre qu’on disposait sur ma chaise."

Aujourd’hui, elle avoue souffrir encore d’une image qu’elle a du mal à accepter. "Quand des proches prennent des photos à Noël, je suis mal à l’aise alors imagine un peu quand on me demande un selfie dans la rue…", explique-t-elle. "Je ne veux pas être désagréable. Je suis juste extrêmement mal à l’aise avec les photos."

Heureusement, la musique l’accompagne depuis toujours. "Écrire des chansons c’est mon remède à tout", dit-elle. Même à guérir d’une grosse déception sentimentale, à savoir sa rupture avec un certain Charles. Comme elle l’explique, c’est cette histoire qui a donné naissance à son premier EP et aux chansons qu’on connaît aujourd’hui. "Sans ce chagrin d’amour immense, je n’aurais jamais eu le courage de me lancer en solo et de faire des chansons en français."

Une expérience "effrayante"

Entre deux documents d’archive, on retrouve Clara Luciani en studio, là où elle prépare, en pleine crise sanitaire, Cœur, son deuxième album. Un moment "effrayant" car la jeune femme se sent attendue au tournant après le succès de Sainte-Victoire.

Aux côtés d’Ambroise Willaume, alias Sage, l’artiste donne vie à des tubes que les radios s’arrachent aujourd’hui et dont les paroles résonnent chez les fans, de Respire encore à Le Reste en passant par Cœur. "Pour moi, ce morceau, c’est un potentiel single de ouf", lâche le compositeur à propos du titre Respire. Le feeling était bon. L’homme n’avait pas tort. Aux Victoires de la musique 2022, Clara Luciani reçoit le prix du meilleur album pour Cœur. Une récompense à laquelle elle ne s’attendait pas mais qui confirme sa place parmi les artistes les plus influents du moment.