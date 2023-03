”Du jamais-vu”, “C’est interdit” : les coachs s’écharpent dans “The Voice”, la production intervient (VIDÉO)

À lire aussi

Évidemment, la bataille fut rude entre Amel Bent, Vianney, Zazie et Bigflo et Oli, étant donné qu’ils voulaient tous attirer le talent dans leur équipe. Finalement, après une longue hésitation, Lummen Nae a lâché : “Mon style musical se dirige plus vers Amel, mais Vianney me propose un certain risque…”. Une phrase que les deux coachs concernés ont interprétée de manière différente. Vianney a vu cela comme une main tendue, et s’est empressé de rejoindre le candidat sur scène pour lui serrer la main. “Allez, je choisis Vianney”, a dit en rigolant Lummen Nae, tandis qu’Amel Bent et les autres coachs s’emportaient.

”Ce n’est pas bien ce que tu as fait”, “C’est interdit ça”, “C’est du jamais-vu”, ont directement réagi l’interprète de “Ma philosophie” et Bigflo, dénonçant le côté "forceur" de Vianney. En coulisses, les proches de Lummen Nae se sont aussi étonnés de la manière dont le choix de leur ami s’était déroulé.

Finalement, pour calmer les esprits, la production est intervenue afin de rediffuser sur le plateau l’extrait dans lequel Lummen Nae annonce le choix de son coach. Cela n'a pas aidé à donner tort ou raison à l'interprète de "Beau-papa". Bigflo et Oli ont finalement décidé de départager Vianney et Amel Bent à l’applaudimètre avec le public, pour clore “l’incident”. Les deux artistes ont eu le même succès, et le résultat est resté le même : Vianney aura la chance de coacher Lummen Nae.