Grande première : suivez les “Piliers de comptoir”, avec Theo Francken, en direct sur LN24 !

Le journaliste et présentateur Martin Buxant a réuni une team de choc sans langue de bois autour de lui pour débriefer l’actualité de la semaine : Theo Francken (député N-VA), François Gemenne (politologue et chercheur, spécialiste des enjeux climatiques), Jacqueline Galant (bourgmestre MR de Jurbise, ex-Ministre fédérale) et Marie Thibaut de Maisières (porte-parole de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt).

Quatre chroniqueurs qui n’ont pas leur langue en poche, habitués à secouer les cocotiers. Ils parleront société, sports, politique, culture. Des invités (dont un, mystère) et des quiz dynamiseront l’émission. Le tout dans la bonne humeur, parce qu’on peut tout dire avec un sourire.

”Les Piliers de Comptoir” vous attendent donc en live, dès ce soir, sur LN24 de 18h30 à 20h et en direct sur le site de La DH. L’entrée est gratuite !