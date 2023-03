"Mariés au premier regard" de retour ce dimanche : Quelles nouveautés au programme ?

Et le succès de l'émission se lit aussi au niveau des audiences avec des chiffres tournant autour des 400.000 téléspectateurs par soir de diffusion. Il était donc évident que RTL-TVI relance la machine pour une sixième saison. Celle-ci débarque ce dimanche soir sur la chaîne privée. Les fidèles du programme pourront y découvrir l'histoire de dix célibataires belges parmi lesquels on retrouve "Jessica, une coiffeuse qui a pour ambition d'ouvrir son propre salon ou encore Michel, chef d'entreprise dans le bâtiment et papa d'un jeune homme de 24 ans", annonce RTL-TVI.

Une nouvelle affiche

Changement fondamental au sein de l'émission. Jean-Luc Beaumont, psychologue depuis quatre ans dans la version belge de Mariés au premier regard, ne fait plus partie des experts. Et, pour cause, le docteur en psychologie se consacre désormais à SayLove, une application de rencontre qu'il a développé et qui lui prend beaucoup de temps.

Alexandre Destro rejoint Mariés au premier regard, sur RTL. ©RTL

À sa place, aux côtés des expertes Céline Delfosse, Audrey Van Ouystel et Catherine Solano, les téléspectateurs découvriront Alexandre Destro, un psychologue du comportement et de la communication qui tentera de démêler le langage non-verbal des mariés de l’émission.