Alors que depuis la mi-janvier, les journaux du week-end ont été réduits de 10 à 6 minutes et qu'un poste de présentateur a disparu, la suppression de tous les bureaux régionaux de Bel RTL est annoncée pour le 3 avril prochain.

L'information locale "sera désormais produite en partenariat avec Sud Info", soulignent les pigistes. La matinale sera également touchée, avec la réduction de la durée des journaux. Et en soirée, plus aucune information ne sera diffusée après 19h. Quant au poste de présentateur météo et trafic, il n'existera plus, regrettent les signataires du communiqué.

Au niveau de l'emploi, la suppression de 4 à 6 équivalent temps plein est annoncée. "Les journalistes pigistes sont les seuls concernés et voient leur nombre de jour de travail par mois largement diminué voire -pour 6 d'entre nous- être directement remerciés", fait état le communiqué. Cela ne sera pas non plus sans impact pour les journalistes pigistes de Radio Contact et de RTL TVI qui vont, eux aussi, voir leur nombre de jours de travail diminuer puisqu'il faudra dorénavant les partager avec les journalistes de Bel RTL redispatchés dans les différents médias RTL info.

"La majorité d'entre nous sont là depuis des années et travaillent pour RTL en temps plein ou quasi temps plein. Des années à signer chaque jour un CDD, sans jamais avoir de réels congés payés, chèques repas ou autres avantages légaux associés au salariat", rappellent les pigistes.

Ces derniers réclament dès lors des réponses claires à leurs questions ainsi qu'une transparence totale de la direction vis-à-vis de leur avenir au sein de l'entreprise privée.

La SDJ "alarmée"

De son côté, la Société des journalistes (SDJ) de RTL se dit "plus qu'alarmée par cette nouvelle orientation, qui réduit considérablement l'accès à l'information qui sera donné aux auditeurs sur notre antenne". "Cela va affecter très lourdement tous les journalistes de la rédaction (radio, TV et web) mais encore plus particulièrement nos collègues pigistes, déjà dans une situation précaire", indique-t-elle dans une communication distincte.

Si la SDJ dit pouvoir comprendre que la situation économique de Bel RTL et l'audience en constante diminution "doivent conduire à repenser la radio d'aujourd'hui et de demain", celle-ci ne peut en revanche accepter "ces décisions prises sans concertations préalables et d'une telle violence". La Société des journalistes ne comprend par ailleurs pas pourquoi l'information est autant remise en question.