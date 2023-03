”Je suis sur un petit nuage là” : Coup de foudre dans “Mariés au premier regard”

Dans ce premier épisode, un premier couple est suivi jusqu’au mariage. Il s’agit de Goran, un Liégeois de 28 ans travaillant dans une maison de repos, et de Lise, une secrétaire de 26 ans originaire de Froidchapelle. Avec 77,2 % de compatibilité, les deux célibataires devraient se correspondre si l’on en croit les résultats issus de tests scientifiques réalisés au préalable.

Les préparations pour le Jour J débutent. Mais, avant tout, Goran et Lise font part de la bonne nouvelle à leurs proches. Si du côté de la jeune femme, le futur mariage est accueilli plutôt favorablement, de l’inquiétude se fait un peu ressentir dans la famille de Goran, en particulier chez sa maman. “La question que je me pose le plus quand même, c’est “Est-ce que Goran va plaire à sa future mariée”, déclare Marie, la maman de Goran. De son côté, le futur marié avoue se poser “beaucoup de questions”.

Arrivé à la commune, Goran ose à peine regarder les invités et ne cache pas son stress. Mais lorsque Lise rentre dans la pièce, les visages se décrispent. “Quand je la (Lise, NdlR.) vois, je me dis : 'C’est bon pour Goran”. Je sais qu’elle va lui plaire”, dit la maman de Goran. “J’ai bien senti que c’était goal direct”, ajoute le frère du jeune homme.

Le principal intéressé semble, lui aussi, satisfait lorsqu’il voit celle qui pourrait devenir sa moitié. “J’ai un grand sourire et je suis très content de voir cette femme devant moi”, dit-il face à la caméra. “Pour moi c’est directement un grand oui, je ne me pose pas vraiment de questions par rapport au reste.” Le sentiment est visiblement partagé. “Il est top, il me regarde, il me sourit. C’est tout ce que je voulais de base. Il y a un feeling qui se fait”, lance Lise.

Sans surprise, Goran et Lise se disent “oui” et échangent leur premier baiser. Ils sont sous le charme l’un de l’autre. “Physiquement, je le trouve vraiment bien. Ça a l’air d’être quelqu’un qui rigole comme moi”, confie Lise. “Je pense qu’on peut parler de coup de foudre.” Goran enchaîne : “Je pense qu’il y a quand même un peu de coup de foudre… […] Je suis sur un petit nuage.”

Ce sentiment sera-t-il toujours présent lors de la soirée qui suit l’échange des vœux et les jours qui suivront ? Les téléspectateurs le découvriront au prochain épisode.