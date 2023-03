Dans Touche Pas à Mon Poste, le soir-même, Cyril Hanouna a répondu à l'humoriste.

“Quand j’arrive en direct le lundi et que ça s’est agité tout le week-end, c’est mon bonheur. Quand il y a une chronique de Sophia Aram le lundi matin sur moi, je me régale”, commentait Hanouna.

Avant d'affirmer que Sophie Haram a été connue uniquement parce qu'elle faisait des chroniques sur son émission. “Sinon personne la connaît. Vingt ans de carrière sans talent, c’est quand même déjà une prouesse”.

Et d'en venir à parler de la maman de la chroniqueuse, qui est condamnée à deux ans de prison dont six mois ferme. "Nous, on est honnête, mais toi au moins occupe-toi de ta maman, ma chérie. Elle est accusée d’avoir berné des personnes en situation irrégulière en leur faisant miroiter des titres de séjour alors qu’elle était adjointe au maire de Trappes. Pas beau ça. Sophia, tu as déjà du boulot avec ta famille, lâche-nous”, a-t-il lâché.