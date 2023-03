Défis, soirée de clôture et parrain: tout savoir sur le Télévie 2023 qui "permet de doubler les moyens de recherche contre le cancer”

Pour son édition 2023, dont la soirée de clôture aura lieu le 22 avril prochain (à Louv Expo) et sera diffusée sur RTL-TVi, le Télévie va à nouveau “tout donner”. Le thème de cette année ? Les aventuriers. Et pour (la bonne) cause, “la vie est une aventure” comme le révèle le slogan dans la bande-annonce de l’événement dévoilée ce mardi dans les locaux de RTL House. “Nos aventuriers d’aujourd’hui n’ont pas toujours un chapeau et un lasso… mais, ensemble, ils unissent leur force !” Le cancer, en effet, c’est l’aventure d’une vie et ce n’est pas le nouveau CEO de RTL Belgium qui dira le contraire. “C’est l’événement majeur et une aventure au sein de RTL depuis 35 ans, affirme Guillaume Collard. Chaque année, le Télévie finance 50 % des fonds pour la recherche et il met en avant le courage des malades, des chercheurs et du comité.” Avant de conclure en précisant que la mission de RTL a toujours été de “divertir, informer et rassembler” et que “ce projet est celui qui rassemble le plus”. Même son de cloche du côté de Véronique Halloin, secrétaire générale du Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS. “Soutenir le Télévie, c’est soutenir la recherche fondamentale, insiste-t-elle. Et tous les domaines liés au cancer, le fléau de ce siècle. On a recensé 72 000 nouveaux cas l’année dernière et on s’attend à 75 000 nouveaux cas en 2025. Ce n’est toujours pas une maladie que l’on maîtrise. Elle est complexe et il n’y a que la recherche qui permet de l’attaquer et de progresser plus vite. Le Télévie permet de doubler les moyens de recherche. Et je peux vous assurer que chaque euro des 10 millions de l’année dernière a été dépensé à bon escient.”