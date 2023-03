Quel est le premier candidat à avoir quitté définitivement “Top Chef” ce lundi soir ?

Pensant être éliminé, Danny Khezzar était surpris de recevoir un appel vidéo d’Hélène Darroze et encore plus étonné d’apprendre la suite : sa place dans Top Chef n’était pas totalement perdue. Dans un concours parallèle intitulé “l’épreuve de la brigade cachée”, le candidat allait affronter le premier éliminé de la saison, à savoir Miguel Garcia-Herrera. Et ce la nuit sur le plateau de Top Chef dans le plus grand des secrets. Le candidat qui sortira vainqueur de cette épreuve affrontera le prochain éliminé et ainsi de suite jusqu’au quart de final, étape où le candidat gagnant de la brigade cachée réintégrera le concours officiel avec les manchettes rouges, celles de la brigade d’Hélène Darroze. Celui qui perdra l’épreuve sera, lui, définitivement éliminé de l’aventure.

Pour cette première épreuve secrète, Miguel et Danny ont dû se mesurer l’un à l’autre en réalisant le meilleur plat au cœur coulant, un exercice qui demande énormément de technique. Le Mexicain est le premier à se mettre derrière les fourneaux sous le regard attentif de son adversaire. Il choisit de présenter une caille avec une purée de céleri à la sauce XO. Si le goût est au rendez-vous, le cœur coulant déborde ce qui lui fait perdre des points. De son côté, Danny Khezzar se lance dans une raviole farcie aux champignons. Fini dans l’urgence, son plat aurait pu être plus présentable mais heureusement, toutes les cases sont cochées : il y a du goût et le cœur est coulant.

L’aventure n’est donc pas encore totalement finie pour le rappeur de trap latine qui enfile les fameuses manchettes rouges. “Je suis prêt à me battre là !”, dit-il. Miguel, quant à lui, est définitivement éliminé de Top Chef mais retient que ce concours l’a fait “mûrir”.