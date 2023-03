Pour rappel, cet ancien dealer a accusé des personnalités de consommer de l’adrénochrome, une drogue qui serait, d’après lui, faite à partir du sang “d’enfants sacrifiés”.

Sophie Aram n’y a pas été par quatre chemins et n’a pas mâché ses mots pour évoquer la sortie médiatique de Gérard Fouré : “Aussi probable qu’allumer ses flatulences avec un briquet peut conduire à se brûler les poils des fesses, inviter dans l’émission d’Hanouna un ancien dealer reconverti dans les théories complotistes, peut conduire à ça”, explique-t-elle en illustrant son billet par un passage de l’émission de Cyril Hanouna.

Avant de poursuivre : “C’est d’ailleurs un peu le problème quand on attend d’un décérébré qu’il régule un autre décérébré, c’est un peu comme nettoyer du vomi avec du vomi, ça marche moyen moins. Bien sûr, je pourrais faire une énième chronique sur les dangers d’une bande d’abrutis congénitaux ricanant sur commande aux injonctions d’un beauf étalant son inculture sur l’autoroute de son autosatisfaction replète… Quand ceux-ci finissent par nourrir ces fléaux que représentent le populisme et le complotisme”.

Et de conclure en s’adressant non pas uniquement à Cyril Hanouna et son équipe, mais bien à tous ceux qui passent dans Touche pas à mon poste : “Si personne ne l’arrête, à un moment, ce n’est plus de sa faute. Depuis le temps qu’il promeut le sale et popularise le pire, s’il y a encore des artistes, des auteurs, des journalistes, ou des annonceurs pour aller vendre leur soupe dans ce cloaque, ce n’est plus de sa faute”, a-t-elle lâché.