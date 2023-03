Des récentes images du tournage de la saison 6 de la célèbre série Netflix “The Crown” suggèrent que celle-ci mettra en scène la relation du prince William et de Kate Middleton. Le Daily Mail rapporte que des prises ont actuellement lieu à l’université écossaise de St Andrews où les deux tourtereaux se sont rencontrés durant leurs années d’étude au début des années 2000. Ed McVey et Meg Bellamy, tous les deux âgés d’une vingtaine d’années, se plongent dans la peau des deux protagonistes et tournent différentes scènes de la vie du jeune couple : premiers émois, vie commune et tendres embrassades entre Londres et la lande écossaise.

Les deux acteurs choisis pour incarner le couple présentent de fortes ressemblances avec le prince et la princesse de Galles. Ed McVey attire particulièrement l’attention des médias grâce à sa “ressemblance troublante” rapporte Gala. Tant dans son attitude que dans son allure Ed McVey épouse parfaitement les traits du Prince William. Le jeune acteur a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram : “Ahhhhhhhh la grande nouvelle est maintenant connue. Je suis absolument ravi d’avoir l’opportunité de jouer le Prince William. Aux côtés de l’époustouflante Meg, le tournage va être incroyable. J’ai hâte d’apprendre tout ce que je peux !”

Apparue en 2016, la série tente de retracer le long règne d’Elisabeth II. Pour cela le casting est renouvelé toutes les deux saisons afin de correspondre à l’âge des personnages. Cette sixième saison sera aussi la dernière et c’est Imelda Staunton qui reprendra le rôle de la souveraine.