Le clash continue dans TPMP : Après Sofia Aram, Cyril Hanouna s'en prend à Libération

Mais il semblerait que Ciryl Hanouna n'apprécie pas la prise de position du journal qu'il qualifie de "torchon". Il s'est d'ailleurs attaquer à l'ensemble de la presse écrite en lui reprochant de ne pas s'intéresser aux vrais problèmes des Français et d'être déconnectés de la réalité. "Il y a une France des bobos avec des mecs totalement à côté de la plaque. Ces mecs nous envoient dans le mur. Je vois cette presse, comme Libération, et ils sont complétement hors sol. Au lieu de s'occuper de faire des articles pour défendre Sophia Aram, qui ne sert à rien, ils feraient mieux de défendre des agriculteurs et des gens qui ont vraiment des problèmes et faire avancer les choses sur des lois désuètes par exemple."

À lire aussi

"Sophia Aram tout le monde s'en fou !"

Il continue en scandant "la presse est morte et vous aussi ! C'est des torchons. Servez-vous de vos torchons pour aider les gens" et accuse la presse de vouloir faire du buzz sur son dos.