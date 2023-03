La saison trois de "LOL: Qui rit, sort!", avec Virginie Efira, Jonathan Cohen, François Damiens et sept autres célèbres fanfarons, fait un carton. Les premiers épisodes sont disponibles sur Amazon Prime Video depuis le 10 mars. Les derniers arrivent ce vendredi sur la plateforme. On vous dit pourquoi ça cartonne et si c'est vraiment drôle. Les conseils de Déborah Laurent.