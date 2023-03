Réunification entre Kohpains à Namur: "Koh-Lanta, c’est une grande famille parce qu’il n’y a pas de grandes stars"

Samir et Annick, les parents de Bertrand-Kamal (aventurier décédé d'un cancer du pancréas), étaient aussi du voyage à Namur pour recevoir le chèque de plus de 10.000 euros, récoltés par la tribu de kohpains, afin soutenir leur cause. ©Jean Luc Flemal

Et, entre selfies avec les fans, séances de dédicaces ou détente dans le spa du Casino, ce n’est pas le mythique Teheiura, vêtu d’un t-shirt floqué du nom “Kohpains” (une association qui compte plus de 100 membres aujourd’hui, sur les 400 aventuriers au total de l’émission de TF1) qui dira le contraire. “En plus, on arrive à se retrouver pour des bonnes causes comme celle de Beka. Avec cette envie, aussi, de se retrouver entre kohpains car c’est aussi ça la force des kohpains : s’unir pour faire avancer les choses.”

Même son de cloche du côté de Clémence, seule double vainqueur de Koh-Lanta (2005 et 2018) qui prenait part pour la première fois à cette réunification des kohpains de Koh-Lanta. “Et j’ai vraiment apprécié, nous confie celle qui a vécu, comme ses camarades, une aventure unique difficile à expliquer à d’autres. Car l’expérience que l’on a pu vivre dans l’émission, même si ce n’était pas dans les mêmes saisons, cela nous rapproche. On apprécie tous toujours l’émission, ce qui permet d’échanger sur cela. C’était très sympa ! On se comprend tous, encore plus quand on partage la même saison comme avec Javier.”

Certains candidats disparaissent après l'émission mais d'autres ont besoin de se revoir."

Depuis leur combat des héros en 2018, Javier et Clémence ont en effet lié des liens d’amitié forts. “C’est la première fois qu’on venait en Belgique avec Marie (sa compagne, NdlR.), mon premier tournoi de poker et ma première fois en trottinette aussi (ils ont gravi la citadelle de Namur, NdlR.). Bref, un week-end de premières et on s’est vraiment régalés ! J’étais motivée de venir pour la fondation de Beka mais aussi pour mon amitié envers Javier qui est quelqu’un que j’estime beaucoup. C’est une amitié au long cours que j’avais envie d’honorer. Cela me faisait très plaisir de le revoir et il est vrai que, quand on fait Koh-Lanta, on est un peu tous dispersé un peu partout après… Donc, quand j’ai l’occasion de voir des personnes que j’apprécie, je n’hésite pas à le faire. Et puis, malgré tout, je suis une joueuse (sourire) ! J’aime bien la compétition et il est vrai que je partais de loin au poker mais je me suis vraiment prise au jeu. C’est une activité qui m’a vraiment plu et qui m’encourage à réitérer l’expérience !”

Le trio belge présent lors de ce week-end entre kohpains: Sandro (Koh-Lanta 2017), Emin (Koh-Lanta 2023) et Javier (Koh-Lanta Malaysie et Le Combat des Héros). ©Jean Luc Flemal

Bluffée par l’architecture de Namur, Clémence semblait sur la même longueur de jetons que celui avec qui elle partage autant de participations à Koh-Lanta (4) et que l’on surnomme le GOAT (recordman de jours de survie avec 103 jours). “C’était déjà une aventure pour venir jusqu’ici, assure Teheuira. Avec les grèves, on m’a changé deux fois de départ entre avion, train et voiture. Mais Javier et Will (William Payen, organisateur du tournoi de poker en live au Circus Casino Resort de Namur, NdlR.) ont fait un boulot monstrueux pour pouvoir me faire venir. Car il était important pour moi d’être là, pour la cause de Beka mais aussi découvrir Namur et passer un bon moment avec les kohpains. Et essayer de gagner quelques jetons mais bon, ça, c’est autre chose (sourire) !”

En effet, Teheiura a beau être un aventurier hors pair, il a vécu son premier tournoi de poker et sa première fois en trottinette électrique (voir vidéo sur dh.be). “Je me suis vraiment régalé, conclut celui qui venait pour la première fois dans la capitale wallonne. Faire cette ascension jusqu’à la citadelle était magique… et avec cette vue sur la Meuse en plus. J’ai vraiment passé un bon week-end. Et cela n’a rien à voir avec toutes mes autres aventures (sourire) !”

"Mes quatre participations à Koh-Lanta sont des experiences qui m'ont marqué, dixit Clémence pour qui c'était une première de venir en Belgique. C'est bien plus qu'une émission télé. Elle m'a fait évoluer et je ne serais pas la même aujourd'hui si je n'avais pas fait Koh-Lanta." ©Jean Luc Flemal

Teheiura qui goûte les spécialités belges comme la gaufre. ©Jean Luc Flemal