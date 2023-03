”C’est peut-être grâce à Patrick Bruel que j’ai fait de la télé” : Christophe Dechavanne partage une anecdote étonnante

Au cours de la soirée, Christophe Dechavanne, acolyte de Léa Salamé, en a profité pour revenir sur une anecdote qui le lie à Patrick Bruel et qu’il n’avait jamais dévoilée jusque-là. “C’est peut-être un peu grâce à cette truffe que j’ai fait de la télé”, dit-il en montrant l’interprète d’Alors regarde !. L’animateur révèle alors que ce qu’il lui a permis de percer à la télévision, c’est le refus de Patrick Bruel de présenter l’émission C’est encore mieux l’après-midi sur Antenne 2. “C’est peut-être grâce à Patrick que j’ai fait de la télé, continue-t-il. Il lui a été proposé de faire C’est encore mieux l’après-midi. Il a dit : 'non, je veux être chanteur'.”

Dominique Cantien, alors productrice sur Antenne 2, a demandé à Patrick Bruel ce qu’elle pensait de Christophe Dechavanne qui présentait la rubrique “les gadgets” dans le 7/9 de Michel Denisot sur Canal +.“Il a regardé et il a dit (à Dominique Cantien, NdlR.) : 'Tu devrais y aller'”, se souvient Christophe Dechavanne. La carrière de l’animateur était alors lancée. Dans C’est encore mieux l’après-midi, quotidienne diffusée de septembre 1985 à juin 1987 sur Antenne 2, Christophe Dechavanne a reçu un nombre impressionnant d’artistes du monde du cinéma, du théâtre, de la musique, de la littérature ou encore de l’humour. Véritable succès, l’émission a notamment ouvert la voie à Coucou c’est nous, autre émission emblématique de l’animateur.

”Je ne sais pas si on vous remercie”, lance avec humour Léa Salamé à Patrick Bruel. Le chanteur enchaîne en saluant le parcours de Christophe Dechavanne. “Je crois que la télévision peut me remercier parce qu’on a eu quelqu’un qui est arrivé et qui changé le ton de la télé, dit-il. Qui a donné une nouvelle donne et qui a inspiré tellement d’animateurs et tellement de présentateurs qu’on ne peut que te rendre hommage Christophe pour ça.”