”C’est un peu compliqué de mon côté”: après le “coup de foudre”, Lise et Goran (”Mariés au premier regard”) redescendent de leur “petit nuage”

Lors de la séance photo, Lise et Goran profitent d’un premier tête à tête et se trouvent plusieurs points communs. “Je ressens beaucoup de bonheur et de joie. Et le stress qui s’enlève énormément”, confie Goran dont les gestes d’attention et les compliments touchent beaucoup son épouse. Très vite, s’embrasser devient naturel pour le couple. “Ça fait un peu bizarre qu’on s’embrasse parce que de base, on ne se connaît pas. Mais, on prend vite le pli de s’embrasser pour les photos”, explique Lise. “Je pense qu’au final, c’est par plaisir pour nous plus que pour la photo.”

Le comportement plutôt détendu de Lise pendant la cérémonie du mariage étonne le père de la mariée. Elle qui est de nature réservée se montre assez entreprenante. Elle n’hésite d’ailleurs pas à donner des petits surnoms à Goran pour détendre l’atmosphère. “On voit qu’elle est tout à fait à l’aise, heureuse. Elle a un petit côté euphorique. Elle va même appeler Goran 'mon chat' très rapidement. C’est une très bonne nouvelle, analyse Alexandre Destro, expert en communication non-verbale. Elle va sortir de sa coquille, elle arrive à surpasser ses résistances. Ce qui va être très bien pour Goran qui a eu, dans le passé, difficile avec ce sentiment d’abandon. Ces petits mots vont le mettre dans un état de confort.” Le spécialiste tape dans le mille. Goran vit un rêve éveillé. “Je pense que ça a été la plus belle journée de ma vie”, déclare le marié face à la caméra.

Le bon feeling qui passe entre Lise et Goran n’échappe à personne, surtout pas aux invités. Interrogés par l’équipe de production, ces derniers parlent de “couple fusionnel”, de “connexion”. La mère de Goran se dit “confiante pour la suite”.

“De mon côté, ça bloque complètement”

Après avoir passé une première nuit en tant que mari et femme, Goran et Lise s’envolent pour Malte. Si le jeune marié continue à voir la vie en rose, son épouse, elle, ne cache pas son stress. “C’est un peu compliqué de mon côté. J'attends de voir comment va se passer le voyage”, déclare Lise face à la caméra.

Autour de la piscine, la jeune femme se montre plutôt distante avec son partenaire. “C’est compliqué. Je ne me sens pas bien du tout. On décide de se poser à la piscine et si on met une distance entre nous c’est moi qui la mets et j’en suis certaine. Je continue à lire pour essayer d’avoir une bulle ou je peux être moi et m’isoler et pas être mal à l’aise”, dit-elle. “Pour moi c’est un peu compliqué. Je ressens énormément de stress parce que je remarque que Goran a beaucoup plus facile à sourire que moi.”

Elle qui pensait avoir mis son passé sentimental difficile de côté s’est rendu compte que ce dernier la bloquait toujours et l’empêchait de s’ouvrir davantage. “Goran est quelqu’un de bien mais de mon côté, ça bloque complètement”, confie-t-elle.

”Le souvenir de la douleur du passé envoie un signal d’alerte : 'Attention, tu es en danger quand tu es en relation avec un homme'”, analyse Catherine Solano, médecin et sexologue.

Face au comportement de Lise, Goran se sent un peu “perdu”. “Je pense qu’un mur s’est bâti entre nous”, dit-il à la caméra mais garde tout de même espoir que la situation s’améliore. “Je crois que c’est une personne qui est faite pour moi.”

