”Je m'attendais au pire et je n'ai pas été déçue” : Sophia Aram répond à Cyril Hanouna dans une chronique incendiaire

Une chronique à laquelle le présentateur de TPMP n’a évidemment pas attendu pour répondre. “Personne la connaît. Vingt ans de carrière sans talent, c’est quand même déjà une prouesse”, assénait-il sur le plateau de TPMP le jour suivant.

”Nous, on est honnête, mais toi au moins occupe-toi de ta maman, ma chérie. Elle est accusée d’avoir berné des personnes en situation irrégulière”, a-t-il ensuite attaqué.

Sophia Aram ne s’est pas démontée et lui a répondu dans une nouvelle chronique. “La semaine passée, je m’attendais au pire et je n’ai pas été déçue”, commence-t-elle. “Eh bien, à tous ceux qui me rabâchent que ma mère mériterait de passer le reste de ses jours en prison, j’aimerais leur dire que je suis d’accord avec eux”, enchaîne la chroniqueuse, rieuse. “Évidemment, pour des demeurés comme Hanouna et sa horde de fanzouzes, c’est un peu compliqué à comprendre, mais comme tous les enfants ayant eu un parent délinquant ou maltraitant, et ma mère était les deux, c’est un point de vue assez fréquent.”

Sophia Aram a ensuite expliqué avoir vécu très longtemps dans la honte des actes de sa mère mais elle a dû réagir face aux accusations de Cyril Hanouna ainsi que ses “fans”. “Ça fait 12 ans qu’on me remet le nez dans cette culpabilité et ça fait 12 ans que je me tais”, s’énerve-t-elle. “Si je n’ai jamais laissé ma mère faire de moi une victime, ce n’est pas pour laisser ce crétin et sa meute faire de moi leur victime. Parce qu’au fond de moi, je sais maintenant que je n’ai plus honte.”