Mask Singer de retour le 14 avril avec des nouveautés

La date de retour de Mask Singer vient enfin d’être dévoilée. Le 14 avril, un nouveau jury (Michèle Bernier et Élodie Frégé remplacent Chantal Ladesou et Vitaa aux côtés de Kev Adams et de Jeff Panacloc) devra tenter de reconnaître les 17 personnalités déguisées. Avec une nouvelle règle : “Quand les enquêteurs ont une certitude sur l’identité d’une célébrité, ils peuvent activer le Prono d’or, explique le producteur Anthony Meunier. Ils envoient alors des confettis avec un petit canon. Si c’est le bon nom, l’enquêteur gagne 5 points dans la compétition et offre un indice sur un autre personnage aux téléspectateurs”. Pas de changement de présentateur, par contre : Camille Combal reste en poste.