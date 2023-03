Ce mercredi matin, l’animateur et ses deux débatteurs, Xavier Guillitte et Sacha Daout ont visiblement eu un grand fou rire durant la page de publicité. Le problème ? Les trois hommes ne parvenaient pas à retrouver leur sérieux au moment de reprendre le direct et de débattre autour de la maternité des Miss en Belgique, donnant lieu à une séquence qui se retrouvera certainement dans le bêtisier de fin d’année !