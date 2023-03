Décès d’Emmanuelle Mottaz, la chanteuse de “Premiers baisers”

La Française est connue pour ses tubes “Premiers baisers” en 1985 et “Rien que toi pour m’endormir” deux ans plus tard. Le premier titre, repris comme générique de la sitcom Premiers baisers diffusée sur TF1 de 1991 à 1995, s’est vendu à 700 000 exemplaires, le second a flirté avec le demi-million. Elle a été lancée par Jean-Pierre Azoulay qui avait auparavant fait de même avec Dorothée, puis avec Hélène Rolles. C’est d’ailleurs au sein du Club Dorothée qu’Emmanuelle Mottaz a fait ses premiers pas et connu ses premiers succès. Elle était alors choriste. Les chœurs sur “Allô allô Mr l’ordinateur” de Dorothée, c’est elle.

Bien implantée dans l’univers du Club Dorothée et de ses à-côtés, elle a aussi souvent montré le bout du nez dans le Jacky Show et dans la série humoristique Pas de pitié pour les croissants diffusée sur TF1… dans le Club Dorothée. Elle était aussi de la partie en tant qu’un des personnages principaux du Dorothée Show programmé sur TF1 lors de la soirée du réveillon de Noël en 1987.

Sa seule expérience scénique a été la tournée de Dorothée en mai 1990 dont elle assurait la première partie.

Cependant, ce formidable tremplin promotionnel s’est progressivement mué en fardeau. Dans les années 90, toujours fidèle envers Jean-Pierre Azoulay qui a créé pour elle le label Stiger Records, elle a tenté de s’affranchir de cette image qui lui collait à peau en chantant des chansons plus sombres. Sans succès. Elle s’est même essayée à la production sur le single “Amour symphonie” d’Arielle Dombasle…

Dans les années 2000, elle a fini par raccrocher le micro pour devenir scénariste, toujours Jean-Pierre Azoulay et son écurie AB Productions. Elle a signé des épisodes pour les séries phare de la maison : Hélène et les garçons, Les filles d’à-côté, Les vacances de l’amour. Elle a également réalisé des courts-métrages avant de se consacrer à la photographie.