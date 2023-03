”Honteux”, “Un scandale ce type”, “Il veut juste rejoindre sa meuf” : l’abandon de Benjamin fait rager les fans de "Koh-Lanta"

Après un passage à l’infirmerie, l’homme était toutefois de retour sur le camp des jaunes avec l’envie d’aller le plus loin possible. Cerise sur le gâteau : ses camarades ont plus que jamais besoin de lui pour construire une pirogue et un radeau pour l’une des épreuves emblématiques de Koh-Lanta. Fin connaisseur, le marin chapeaute l’opération et gagne l’estime de ses coéquipiers qui le trouve, pour une fois, très présent et investi sur le camp.

”Je suis au bout du rouleau”

Les efforts des Jaunes n’auront toutefois pas suffi à prendre le dessus sur l’équipe rouge lors de l’épreuve. Benjamin et le reste de la tribu passent à côté de quatre poulets rôtis qui auraient pu calmer leur faim atroce. Un coup dur auquel s’ajoute un autre, l’abandon de Benjamin. Exténué à cause de la faim, de l’humidité et de la fatigue, le jeune homme se dit “au bout du rouleau” et décide de quitter le jeu. Il se sert du talkie-walkie pour prévenir le médecin de Koh-Lanta. “J’ai décidé de quitter l’aventure parce que tout simplement, je suis à bout, dit-il à Denis Brogniart. Ça touche mon moral. Je n’arrive plus à avancer physiquement. C’est trop compliqué pour moi. Je m’excuse auprès de tout le monde. Je suis vraiment à bout.”

”Le pire mercato de l’histoire”

Ses coéquipiers auront beau essayer de le dissuader, Benjamin a pris sa décision et ne revient pas dessus. Denis Brogniart annonce alors qu’il sera remplacé par le dernier aventurier éliminé, à savoir Tania. La jeune femme a rejoint l’équipe des jaunes lors de l’épreuve d’immunité. Un changement qui a été accueilli de façon mitigée chez les internautes. Si certains se réjouissent de voir Tania revenir dans l’aventure, d’autres ne cachent pas leur déception. “Perdre Benjamin pour récupérer Tania. J’ai trop le seum”, peut-on lire sur Twitter. Des fans parlent même du “pire mercato de l’histoire”.

De son côté, Benjamin a également eu droit à son lot de critiques. Selon plusieurs internautes, le jeune homme aurait stratégiquement abandonné l’aventure pour rejoindre Tania avec qui beaucoup lui prêtent une relation depuis un câlin partagé. “Benjamin, il n’a pas tenu deux jours sans sa belle Tania”, “Benjamin qui décide d’abandonner pour retrouver les bras de Tania dans les plus brefs délais” ou encore “Benjamin qui abandonne sous prétexte qu’il est fatigué alors qu’il veut juste rejoindre sa meuf Tania qui vient d’être éliminée…”, sont les commentaires que l’on peut lire sur les réseaux sociaux à côté de ceux déplorant le comportement de l’aventurier. Parmi ces derniers : “Benjamin qui abandonne ? Je vous en prie, dites-moi si c’est une blague, c’est honteux”, “Je vois Benjamin et je pense à toutes les personnes qui ont envoyé une candidature pour passer à l’émission. C’est un scandale ce type…”, “Je suis tellement déçu pourtant sur ton portrait c’est pas ce que tu nous avais dit Benjamin”, “Quelle honte d’abandonner”.

Au final, cet épisode de Koh-Lanta : Le Feu sacré se sera conclu par le retour de Tania mais également par la sortie de deux aventuriers : Benjamin sur abandon et Rudy au conseil.