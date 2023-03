RTL Belgium s’établit définitivement en Fédération Wallonie-Bruxelles

RTL Belgium a décidé de s'établir définitivement en Fédération Wallonie-Bruxelles, annonce le groupe jeudi dans un communiqué. Depuis 2006 et l'abandon de sa licence belge au profit de la luxembourgeoise, le groupe considérait ne dépendre que du régulateur du Grand-Duché et non du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) belge, ce qui posait problème à divers niveaux.