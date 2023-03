Il est reproché à Jean-Marie Bigard une intervention sur la polémique qui l’oppose à Chrystel Camus, à propos d’un spectacle qu’il aurait dû faire avec Dieudonné avant de finalement annuler. La plainte porte également sur les propos de Bigard sur la même thématique dans une émission de Sud Radio. De son côté, l’avocat de l’humoriste dénonce “les méthodes d’une productrice de spectacles qui s’affranchit de toutes les règles et essaie de sauver sa crédibilité vis-à-vis des salles de spectacle”.

Pour ce qui est de la plainte contre Gilles Verdez, elle se réfère à l’émission diffusée début décembre dernier quand Francky Vincent était invité. Gilles Verdez l’a attaqué sur sa proximité avec Dieudonné. “Francky Vincent, est-ce que vous cautionnez l’antisémitisme de Dieudonné ?”, lui demandait-il. Ce à quoi Franky Vincent répondait : “Je ne cautionne rien du tout, je m’arrête à l’homme, à celui qui me fait rire et cela ne va pas plus loin”, répondait le chanteur.

Le lendemain, Matthieu Delormeau se fendait d’un tweet : “Ne pas condamner l’antisémitisme, c’est être antisémite” :

Maitre Hubert Drevet a attaqué les deux chroniqueurs en justice pour diffamation, estimant que son client est tombé dans un “guet-apens”.