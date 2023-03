Face aux interrogations de ses fans de la première heure, la fille adoptive du plus célèbre des animateurs français a donc décidé de donner de ses nouvelles via Pascal Praud. “Nouvelles rassurantes de Michel Drucker. Je viens d’avoir Stéfanie Jarre Drucker”, a expliqué le journaliste de C8 sur Twitter, “Michel a été opéré du cœur lundi, il est sorti de réanimation hier (jeudi) et il est aussi sorti de la phase qu’on nomme critique.”

Mais ce n’est pas tout puisque Nikos Aliagas a également partagé un message de Stéfanie Jarre Drucker, dont le compte est privé, sur Instagram. “Juste ce message pour vous dire que Michel va bien. Il a besoin de vous et de votre fidélité”, a expliqué celle qui avait été élevée par Michel Drucker après son mariage avec sa mère Dany Saval, “Ma famille et moi sommes très touchées par votre soutien.” Un message une fois de plus rassurant. Avant de tacler toutes les personnes diffusant des fake news au sujet de l’état de santé de son père adoptif : “Ne pas croire les rumeurs de ces tristes sires qui les créent.”