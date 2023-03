Salima Belabbas sur l'après JT: ”J’ai envie que cela continue chez RTL mais cela ne dépend pas que de moi”

Redevenue journaliste à plein temps au sein de RTL House après avoir été écartée du journal télévisé, Salima Belabbas ne donnera pas son point de vue sur la nouvelle mouture du RTL Info. Elle préfère se concentrer sur ses nouveaux projets. “Je continue à faire mon travail de journaliste, poursuit celle qui est aussi préoccupée par les thématiques écologiques. Notre Nature est un projet à part et j’espère qu’il y en aura d’autres.”

Pourquoi avoir choisi de présenter ce programme ?

”C’est une proposition que m’a faite la chaîne, quelque chose qui me parle même si je ne suis pas spécialisée dans ces matières. Comme j’aime bien courir dans la nature – c’est mon petit moment de plaisir – ce petit retour à la nature et à la découverte, ça me plaît bien.”

Qu’avez-vous découvert de plus marquant via cette émission ?

”Deux choses. D’abord, un côté étonnant, voire bizarre. Le fait qu’il y a des couleuvres à collier en Belgique ! Je ne le savais pas du tout. Je n’en ai jamais croisé en courant… Par contre, j’ai vu énormément de renards. Les animaux s’adaptent et prennent de plus en plus de terrain. C’est aussi une des facettes qui fait partie de ce docu. Ensuite, il y a le côté un peu poétique. J’aime bien que la maladresse de certains animaux peut, dans certains cas, profiter à la nature. Un exemple concret : les écureuils qui cachent leurs grains un peu partout pour faire des réserves. Ce sont des têtes de linotte, ils oublient où ils les ont mis. Ils contribuent ainsi à planter des arbres. J’aime la philosophie qu’il y a derrière cette réalité.”

Un nouveau rôle pour vous, depuis la présentation du JT.

”J’avais déjà fait des tournages de plateaux en extérieur. J’avais notamment remplacé Audrey Leunens pendant son congé de maternité. Mais il est vrai que je n’en avais plus fait depuis longtemps. Là, c’était vraiment une grande équipe avec des moyens importants, comme un drone, et en pleine nature. L’expérience m’a vraiment plu. L’occasion, aussi, de faire de belles rencontres. On connaît Typh Barrow la chanteuse mais je ne la connaissais pas personnellement. Après avoir passé une journée avec elle, je peux affirmer que c’est quelqu’un qui a beaucoup d’humour et elle est très intelligente. Virginie Hess, c’est pareil. Vraiment une très chouette personne.”

Le terrain vous aurait-il manqué ?

”Je ne dirais pas que le terrain m’avait manqué mais, c’est agréable de ne pas être dans le cadre de l’info. Parce que c’est différent. J’aimais beaucoup présenter le journal. C’était du direct, de l’adrénaline, etc. J’aimais beaucoup ça et ça me manque. Mais cette expérience est différente et elle me plaît aussi. Ce n’est pas du divertissement pur, c’est quelque chose de plus léger.”

Comment vivez-vous l’après JT et comment voyez-vous votre avenir chez RTL ?

”Là, pour l’instant, je suis contente de cette expérience, pour la suite on verra. J’ai forcément envie que ça continue chez RTL mais cela ne dépend pas que de moi…”

Mais avec le recul, comment encaissez-vous l’arrêt de la présentation du RTL info après 4 années à l’antenne ?

”Ce n’était pas ma décision d’arrêter… J’en garde une expérience assez incroyable. Je m’épanouissais dedans à 300 %. J’ai pris énormément de plaisir à le faire. J’avais des retours des gens et je savais qu’en général ils étaient plutôt chaleureux. Ce que je faisais plaisait à certaines personnes. Mais voir autant de réactions, après coup, cela m’a surprise. C’est cela qui m’a fait plaisir et c’est ce que je retiens : voir que ton travail est apprécié. C’est le plus important.”

Quelles sont vos envies pour la suite ?

”Beaucoup de choses m’intéressent, je suis une curieuse de nature. Mais il est vrai que les sujets de société, ceux qui permettent de mettre l’humain au centre, sont des domaines vers lesquels j’ai envie de me diriger. J’aime aussi les enquêtes criminelles (elle avait participé au tournage de Scène de crimes il y a 11 ans, NdlR.).”