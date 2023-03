”C’est une blague!?”: Pierre découvre un détail auquel il ne s’attendait pas avant son mariage avec Caroline

À lire aussi

Chacun se prépare de son côté pour le jour J, comme les téléspectateurs ont pu le constater dans l’épisode de ce dimanche soir sur RTL-TVI. Après son costume, Pierre se rend chez le bijoutier pour choisir son alliance et celle de sa future épouse. Un moment symbolique pour le jeune homme originaire de La Hulpe. À 50 kilomètres de là, Caroline essaye des robes de mariée accompagnée de sa maman, de sa cousine et d’une amie. “Depuis ce matin, je me sens comme une petite fille qui rentre au pays d’Alice au pays des merveilles”, lance la future mariée.

À lire aussi

”Ce qui est important pour Caroline c’est qu’il brise la glace et qu’il aille vers elle, explique Tania, la maman de Caroline. Ce serait un signe fort. C’est ce qu’elle attend d’un homme, d’être rassurée à ce niveau-là.”

Après une nuit agitée, c’est entouré de sa famille que Pierre passe son dernier petit-déjeuner en tant que célibataire. “J’ai envie d’y être là”, lance le jeune homme qui ne tient plus en place. À table, il fait une surprise à ses proches en sortant le sac contenant les alliances choisies. Mais en ouvrant la boîte, ce dernier est surpris par le prénom de sa future épouse. “Caroline et Pierre… Mais non, c’est une blague ! ?”, dit-il devant sa sœur qui s’appelle, elle aussi, Caroline. “On se dit tous qu’il y a eu un bug. Ils se sont trompés…”, confie sa sœur face à la caméra. “Il y a une chance sur combien qu’elle s’appelle Caroline ? C’est dingue !”, poursuit Pierre qui n’en revient toujours pas. “Tu auras toujours vécu avec des Caroline. Caroline, moi à la maison, Caroline, ta coloc' et Caroline ta future femme”, s’amuse sa sœur.

À lire aussi

Au final, Pierre se dit même ravi d’apprendre que celle à qui il dira peut-être “oui” d’ici quelques heures s’appelle Caroline… “Ça me rassure, dit-il. J’avais peur d’oublier son prénom !” Est-ce un signe du destin ? Les téléspectateurs découvriront si Pierre et Caroline se sont dits “oui” dimanche prochain dans Mariés au premier regard sur RTL-TVI.