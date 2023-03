Voici les grands changements chez RTL Belgium

RTL Plug change également de contenu. "On n'est plus dans la télé trash qui séduit les 15-34 ans", explique Erwin Lapraille, Media TV Director de RTL Belgium. On veut toucher les jeunes familles avec des contenus plus feel good."

De son côté, RTL Sport gagne un "s" et devient RTL Sports. La raison ? L'arrivée prochaine d'autres disciplines que le football à l'antenne. Outre du padel, les téléspectateurs pourront suivre le Giro, deuxième plus grande compétition cycliste de la planète après le Tour de France, dès le 6 mai. "C'est la première fois qu'une course cycliste sera visible gratuitement ailleurs que sur le service public", déclare Vincenzo Ciuro, Head of Sports de RTL Belgium. Matthieu Istasse se retrouvera aux commentaires, avec Maxime Monfort et Yoann Offredo comme consultants.

Enfin, les grandes premières cinéma font leur grand retour sur RTL-TVI avec des films tels que Les Tuche 4, Top Gun : Maverick ou encore Kaamelott.

Du neuf en radio

Le lifting continue avec Bel RTL. Aux commandes de la matinale depuis 2020, Sandrine Dans partagera désormais la présentation de la case matinale, rebaptisée Bel RTL Matin, avec Thomas de Bergeyck, journaliste et présentateur de Place Royale qui laissera les commandes de Bel RTL Soir à son collègue Philippe Callet. "Je me suis dit que c'était des gens avec qui j'aimerais bien me réveiller le matin", explique Frédéric Herbays, Media Radio Director de RTL Belgium.

Officiellement, le nouveau duo doit être sur les ondes à partir de lundi prochain, mais il démarrera vraiment le 11 avril. En tournage pour L'Amour est dans le pré, Sandrine Dans sera absente la semaine prochaine et remplacée par Sophie Nollevaux.

"Le prochain chantier concernera Radio Contact", conclut Frédéric Herbays de retour chez RTL Belgium après avoir reboosté la programmation de Nostalgie Belgique.