Canal+ condamné en cassation à indemniser Maïtena Biraben de plus de 3,4 millions d'euros brut

La cour de Cassation a tranché dans le litige fleuve opposant Canal+ à son ex-animatrice Maïtena Biraben: le groupe audiovisuel devra verser plus de 3,4 millions d'euros brut d'indemnités pour l'avoir licenciée en 2016 sans "cause réelle et sérieuse".