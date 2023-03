”Grey’s Anatomy” : La série médicale continuera même sans Ellen Pompeo

C’est la période de tous les changements dans Grey’s Anatomy. En novembre dernier, un coup de tonnerre s’abattait sur la série médicale. Après 19 saisons et 406 épisodes, Ellen Pompeo, actrice dont le personnage, interprète de Meredith Grey, annonçait son départ. “Je suis éternellement reconnaissante et honorée par l’amour et le soutien que vous m’avez tous témoigné pendant dix-neuf saisons. Rien de tout cela n’aurait été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous avez tous rendu la balade si amusante et iconique”, avait écrit l’actrice sur Instagram avant d’ajouter qu’elle reviendrait “certainement rendre visite” à ses anciens camarades et réendosserait exceptionnellement le costume de Meredith Grey. “The show must go on (Le spectacle doit continuer, NdlR.)”, ajoute-t-elle.