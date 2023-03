Natacha Amal, chroniqueuse dans TPMP People : "J’avais très peur de Cyril Hanouna"

Si Natacha Amal s’est faite plus rare ces temps-ci à la télévision ou au cinéma (”j’ai dû faire un choix et être cohérente : comme je me lance dans un one woman show -dès ce jeudi à Liège-, j’essaye de ne pas me pousser à la faute en acceptant d’autres choses”), la Belge de 54 ans est toutefois chroniqueuse de temps en temps dans TPMP People présenté par Matthieu Delormeau. “J’ai une fois été invitée de la semaine et je l’ai trouvé très gentil. Il soignait ses invités. Je me suis dit : bon, au moins, je ne vais pas me faire défoncer par l’autre là, Cyril Hanouna, dont j’avais vachement plus peur.”