RTL TVi reprend le nom d’une émission de Radio Contact pour son nouveau jeu télévisé : Hervé Meillon, le concepteur de “Cache Cash”, réagit

Cache Cash ? Le nom devrait faire tilt dans l’esprit des fidèles auditeurs de Radio Contact Il y a une vingtaine d’années, alors que la station ne faisait pas encore partie de la galaxie RTL, un jeu diffusé sur les ondes de la radio au dauphin portait exactement le même nom. ET le programme proposait un concept très proche de celui annoncé lundi par RTL.

À lire aussi

Hervé Meillon surpris…

La DH a contacté Hervé Meillon qui présentait Cache Cash à l’époque. Il confirme : “Vous me l’apprenez, je ne suis pas au courant car je suis en Afrique… Le titre a effectivement été utilisé dans un jeu pour Radio Contact dont j’étais le concepteur et le présentateur et durant une saison après mon arrêt sur RTL…” Va-t-il demander à RTL de faire machine arrière ou attaquer le groupe ? “Je n’ai pas spécialement envie de réagir car j’imagine que l’émission que TVi va faire n’a aucun rapport avec mon jeu si ce n’est le titre… Étant hors de Belgique durant quelques jours encore, et n’ayant pas accès à mes mails et à mon courrier, je ne sais pas si j’ai été contacté…”

Sollicité par la DH, RTL a réagi via son service de presse. Le concept de l’émission vient des Pays-Bas. Il s’appelle à l’origine Finder Keepers. Quant au nom Cache Cash, il a été trouvé en interne. “Nous nous sommes renseignés et ça a effectivement été le nom d’une émission animée par Hervé Meillon sur Radio Contact. Mais c’était il y a longtemps. A priori, la marque n’a pas été déposée à l’époque. Quand bien même, une marque, pour qu’elle reste protégée, doit rester en activité. Comme elle n’a pas été exploitée au moins pendant les dix dernières années, la protection ne s’applique plus.”

En France aussi, Cache Cash existe. Il s’agit d’une émission animée par Cauet sur NRJ. Le concept est un peu différent : un participant inscrit à l’avance passe à l’antenne et choisi une enveloppe. Celles-ci contiennent une somme allant de 1 000 à 10 000 euros. S’il la garde, il gagnera le montant indiqué. S’il change d’enveloppe, il remportera la somme mentionnée dans cette seconde.

Le cas Tipik

L’affaire rappelle la tuile qui était tombée sur la RTBF lors du lancement de Tipik, fruit de la fusion de La Deux en télévision et de Pure en radio. Le service public avait à peine annoncé en grande pompe le nom de sa nouvelle entité fin août 2020 qu’une société de communication créait la polémique. “Nous sommes surpris de voir la RTBF utiliser notre nom et notre marque”, avait dénoncé Erik Morren, managing partner au sein de l’agence de communication Tipik quelques heures plus tard à peine. “Même le visuel utilisé n’est pas tellement éloigné du nôtre”, avait-il déploré jugeant la situation désagréable. Cela faisait alors près de 20 ans que l’agence de communication était active à Bruxelles, avec pignon sur rue. “Nous ne sommes pas invisibles, une simple recherche sur les moteurs de recherche le prouve.” La RTBF avait reconnu avoir manqué d’élégance en ne prévenant pas l’entreprise en amont.